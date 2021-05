VIDEO ⟩ Ada Nelke ja Merilin Mälk mukkisid end ära pea pilkases pimeduses: vaata, kuidas neil välja tuli!

Lõpptulemus pakkus palju nalja ka neile endile ja tõdeti, et sellise meigiga kodunt välja ei astuks. «Ma näen nagu kloun välja,» tõdes Ada. Merilinile tulid enda punased huuled suure üllatusena, kuna neiu arvas, et huulepulk oli beežikarva. «Me mõlemad näeme välja, nagu me ootaks McDonald'si ees, et keegi meid peale võtaks,» naljatas Ada.