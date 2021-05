1913. aasta juulis mõõdeti Surmaorus +56,7 kraadi ja see on olnud seni meie planeedi kuumarekord, teatab iltalehti.fi.

Rekordtemperatuure on mõõdetud tavaliselt maailma meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) mõõtmisjaamades, mida on kogu maailmas kokku 11 000. Osa neist on mehitatud, osa automaatsed.