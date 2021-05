Venuse juhatuse liige Renar Pindel kinnitas Elu24-le, et uus baar avatakse sel kolmapäeval. «Tegelikult on see valmis olnud juba nädala, aga kuna siseruumides pole saanud istuda ja ilmad olid kehvad, ei olnud mõtet ainult terrassiga lahti teha,» selgitas Pindel.