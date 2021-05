Möödunud sügisel alanud teine koroonalaine kestab ja taas on tekkimas sama probleem. Vahemeres asuva Mallorca saare Palma sadamasse siseneda tahtnud kruiisifirma Royal Caribbean kruiisilaeva Odyssey of the Seas meeskonnal ei lubatud seda teha, kuna taheti kontrollida, kas võib olla koroonaviirusega nakatunuid, kirjutab majorcadailybulletin.com.