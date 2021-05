VIDEO ⟩ Vaata, kuidas Iisreali loomaaia elevandid oma vasikat õhurünnakute eest kaitsevad!

Iisraeli loomaaias koondus naiselevantide rühm kokku, et kaitsta vasikat ohu eest. Videokaadrid näitavad hetke, mil viis täiskasvanud elevanti moodustavad sireenide saatel vasika ümber kaitsva ringi. Vasikas nimega Pele piirati elevantide poolt ümber, et hoida pisikest elevanti ohu eest.

Loomaaiatöötaja sõnul on videost nähtav hooliv käitumine looduses elavate elevantide jaoks väga normaalne. Loomapidaja Guy Kfiri, sõnul reageeritakse nõnda väga erinevatele ohtudele. «Kui nad tajuvad ohtu, koguvad nad oma pojad keskele, ümbritsevad nad ja tegutsevad justkui kaitsekilbina. Videost näete, et kumbki neist on vasika kaitsmiseks ja lähenevate ohtude eest ettevaatamiseks eri suunas,» rääkis ta Daily Mailile.