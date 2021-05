Perekond Davies-Carr müüs klipi maha NFT oksjonil. NFT on digitaalne andmeühik, mis kinnitab, et digitaalne vara on ainulaadne ja seetõttu ei ole see asendatav. NFT-sid saab kasutada näiteks fotode, videote, heli ja muud tüüpi digitaalsete failide esitamiseks. See annab võimaluse digitaalset loomingut müüa, justkui oleks see kunst.