LÕBUS VIDEO ⟩ Rollerijuht sõitis keset tänavat lahti tehtud auto ukse pahupidi

See otsus oli aga saatuslik, sest paremalt poolt üritas temast mööda söösta roller. Selle juht oma teele tekkinud uksele enam reageerida ei suutnud, vaid sõitis sellele sisse. Nähtavasti keegi hullusti viga ei saanud, kuid ilmselt sai rollerijuht kõvasti haiget.

Humoorika töötlusega video on kogunud liiklejate kogukonnas Ez-Dunõ üle 1000 reaktsiooni. Samas käib ka tuline vaidlus - kes on süüdi? «Siis püsib meeles, et paremalt mööda ei sõida,» märkis üks kommenteerija. «Sa ei sõida Inglismaal!»