Internetist alguse saanud ja meedias tuld võtnud süüdistused, nagu Maneskini laulja Damiano oleks green roomis laualt kokaiini tõmmanud, on ümber lükatud. Euroopa Rahvusringhäälingute Liit kinnitab, et bändi väited vastasid tõele.

«Bänd, nende tiim ja delegatsiooni juht kinnitasid meile, et mingeid narkootikume green roomis ei olnud ja selgitasid, et laulja puhastas laua all purunenud joogiklaasi kildusid,» kinnitas EBU.