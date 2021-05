Raman Pratasevitš sõnab avaldatud videos, et ta on hea tervise juures ja ta tunnistab, et osales möödunud aastal Minskis toimunud valitsusvastastel protestidel, teatab yle.fi.

Ta lisas, et on Minskis kinnipidamiskeskuses ning tal ei ole terviseprobleeme, kaasa arvatud midagi südamega. Pratasevitši teatel on miilits temaga käitunud vastavalt seadustele, ta on võtnud süüdistused omaks ja ta teeb võimudega koostööd.