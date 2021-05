Kellelgi ei olnud ka vaba kasvatuspinda. «Siis jäid meie tulbid niiöelda järgi ja lõpuks kindlustusselts loobus nendest sibulatest ja siis me kinkisime need Kirna mõisale, kus nad kevadel pandi kastidega muru peale ja õitsesid esimene aasta kastides. Juunis-juulis, kui need olid ära õitsenud, siis Kirna mõisarahvas võttis need kastidest välja: kuivatas, puhastas, sorteeris ära ja pani sügisel maha ja siis järgmine kevad nad jälle õitsesid.»