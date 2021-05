Texase lääneosas asuva El Paso loomaaia direktor nimetas aedikusse roninud naist rumalaks ja ühtlasi tõdes, et naisel vedas meeletult, et ta üldse tervena pääses. Naine ronis ämblik-ahvi aedikusse ja söötis neile vürtsikaid Cheetose krõpse, kirjutab The Independent .

Loomaaiatöötaja Mason Kleisti sõnul ei pannud naine vaid ennast ohtu, vaid ka kahte primaati, Libby ja Sunday, andes neile rämpstoitu. Kleisti sõnul on primaatidel eriline dieet ja juhul kui seda ei jälgita, põhjustab see loomadele kõhuprobleeme. Kuigi loomaaed ei täpsustanud, mida naine ahvidele täpsemalt toitis, võis sotsiaalmeediapostitustest oletada, et tegemist on Cheetose krõpsudega.