«Kiidan Andreid, et ta oskab teha huumorit nii, et ta ei riiva inimesi. Fakt on see, et filmi teha on ääretult raske, ning kogu see suur trall, mis toimub kaamera taga, jääb vaatajale märkamata, kuid Andrei märkas seda,» kommenteerib Zevakini värsket videot Helen Kõpp, kes on filmi «Rikutud hing, viirus» peaosaline.