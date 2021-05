TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Inimesed on piirangutega harjunud, kuid soov välja minna on pea kõigil: kõik tuleb tasa teha!

Tänavaküsitluse käigus selgus, et kuigi inimesed igatsevad siiski endist elu, ei ole piirangute leevandamise valguses teab mis suuri plaane tehtud. Soovitakse külastada lemmikud söögikohti ja ehk läbi supsata ka kinost.

24. maist saab minna restorani, teatrisse ja kinno. Küll aga saab näiteks rühmatrenni ja spaasse minna alles 31. mail. Peaminister Kaja Kallas ütles ERR-ile, et esmalt avatakse koolid, siis keskmise nakkusohuga tegevused, milleks on näiteks kontserdil käimine, restoranide siseruumides söömine ja kinos filmi vaatamine. Neis ruumides kehtib aga 50 protsendi täituvuse nõue. Kui vabaõhuüritustel oli senini lubatud 150 inimest, siis edaspidi on koosviibimised lubatud ka kuni 250 inimesele, kirjutab ERR.