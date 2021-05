«See mõte algas meil nii, et Anne-Ly oli mul enne elektritakso peal ja mina siis läksin hiljem – paluti, et ma läheksin ka sinna tööle. Anne-Lyga saime me nii tuttavaks, et kui ma temaga autosse istusin, siis mul oli tunne, nagu oleksime juba sada aastat tuttavad. Ta on hästi hea ja tore inimene ning meil hakkas kohe alguses klappima! Nagu oleks lapsepõlvest saati koos olnud,» meenutab Eda. «Need autod seal olid juba vatti ja vaeva näinud ning see teistele raha teenimine…»