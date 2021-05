Keskerakonna poliitik Oudekki Loone möllab TikTokis: teeme tutvust!

Oudekki Loone on postitanud TikTokki vaid kaks videot, kuid neid on vaadatud lühikese ajaga üle 50 000 korra. Esimeses videos tutvustab Oudekki end paari fakti abil. Oudekki on 168 sentimeetrit pikk, lemmikvärv on punane ja sünnipäeva tähistab ta 5. veebruaril. Teises videos näitab Oudekki kuidas ta tööle suundub, uksekaardiga ukse avab ja kuidas mehed seejärel talle «Tere!» ütlevad.