VIDEO ⟩ Eesti stripipunt on Zevakini kriitikas pettunud: ootasime rohkem õelust!

Zevakin vajas küll The Dream Giversi meelelahutajate videoid vaadates silmanägemise taastamiseks püha vett, kuid stripparid on temas pettunud. «Ootasime rohkem õelust, rohkem eestimaist vihkamist,» ütlesid nad.

Stripparid tunnistavad, et ei teadnud enne Zevakinist midagi ja olid üllatunud, et neist on tehtud selline video. Kui noormehed kuulevad, et juutuuber on teistele tiktokkeritele nendega kohtudes käppa visanud, kutsuvad nad Zevakinit ka endale ligi astuma. Samas paluvad nad tal püha vett alati igaks juhuks kaasas kanda – ikka selleks, et vajadusel silmi pesta.