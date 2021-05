Elizabeth Hurley ütles ausalt välja, miks ta nii palju bikiinipilte postitab

«Mul on enda bikiinifirma. Ma tavaliselt ei lippaks nii palju bikiinides ringi. Seega mul on põhjus, miks ma nii palju bikiinisid kannan,» andis Hurley lihtsa põhjuse.

Sellepärast ei ole üllatav, et Hurley on viimase aasta jooksul oma sotsiaalmeediasse postitanud rohkem bikiinipilte kui tavaliselt.

Näitleja bikiinifirma nimi on Elizabeth Hurley Beach ja sellel on ka oma Instagrami konto. Ka sinna postitab Hurley palju bikiinipilte, kuid mitte nii tihti kui oma tavakontole. Küllap on ka põhjus selles, et bikiinifirma kontot jälgib vaid 200 000 fänni, Hurleyl endal on aga 2 miljonit instafänni.