«Call Me By Your Name» (kutsu mind oma nimepidi - toim) kuulsaks laulnud artist astus 23. mail lavale SNL-i sõus, kus mees ka eelpool mainitud loo esitas. «Niisiis, ma läksin mööda stripiposti alla, tead küll, tehes oma väikest seksikat kükki. Ja buum - ma tunnen õhku,» meenutas räppar, rääkides saatejuht Jimmy Falloniga.