Laupäeval kuulutati tänavuse Eurovisiooni võitjaks Itaalia ning nende rokkbänd Måneskin. Bändil ei lastud aga võitu väga kaua nautida, sest juba pressikonverentsil küsiti solisti Damiano Davidi käest, kas ta tarvitas otse-eetris kokaiini. Tänaseks on selge, et tegu oli valesüüdistusega ja nüüd on Damiano avaldanud, mida ta sellest kõigest arvas.