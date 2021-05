Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla avaldas aprillis, et see on keeruline ja ainulaadne juhtum Eestis ja kogu maailmas. «Tegu oli harvaesineva, spetsiifilist taktikat ja erivarustust nõudva ning pika kestusega sündmusega,» tõdes Soodla. Asjaolusid raskendas tõik, et Eestis ei saa seda ainet laboris diagnoosida, vahendab Pärnu Postimees.