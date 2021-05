VIDEO ⟩ Valus kukkumine! Beebilõust üritas üle aia hüpata: lati alt ei lähe, pöhimötteliselt

Videos on näha, kuidas mees püüab üle aia hüpata, kuid kahjuks see tal ei õnnestu: kogemata hüppab ta hoopis läbi aia ning kukub.

Beebilõust kirjutas video juures järgmiselt: «Mönikord paned alles viimasel hetkel tähele, kui latt on liiga körgele seatud. Lati alt ei lähe. Pöhimötteliselt.»

See on nüüd siis kõikidele selgeks tehtud: see mees tõesti lati alt läbi ei lähe.