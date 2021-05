Facebookis levib kulutulena video Tartu härrast, kellel hakkab valgusfoori juures oodates äkitselt väga halb. Videos väidetakse, et halva enesetunde põhjuseks on äsja saadud AstraZeneca vaktsiin. Tartu kiirabi juht Veronika Reinhard kinnitab, et see info ei vasta tõele.