Eeva Esse uuest reisisaatest: mul oli seal elu esimene esoteeriline kogemus

2020. aasta suvel otsustasid just need kolm sõbrannat sõita reisile Saksamaale. Selle kõige soodsamaks variandiks oli lennata sihtpunkti ja siis kohapeal rentida matkaauto. Naistel tuli enda sõnul reisi ajal ette palju tülitsemist ja pingeid. Samuti oli neile antud väike ühine eelarve, millega nad ots otsaga pidid toime tulema.

Meenutades reisi, ütleb Esse, et selle ajal sai ta elu esimese esoteerilise kogemuse osaliseks. «Enne seda, kui me üldse reisile läksime, siis me tegime videokohtumise Kethi, tänaseks päevaks, siis kihlatu Anzoriga, kes tutvus meiega esimest korda video teel ja rääkis, mis meil seal reisil siis juhtuma hakkab. Ja väga paljud asjad lähevad seal täide.»

Algul olid kõik hämmingus, millest antud viperus tingitud on. «Hakkan siis häälega kuulama ja see hetk, kui ta räägib, kuidas ta oma kallimat igatseb, keda ta pole viis kuud näinud, hakkab järjest minema pilt uduseks. Kõik ülejäänud klipid on täiesti puhtad. Kuidas see olla saab? Ta ei olnud saanud Anzorit kätte väga pikka aega. Me olime seal kuskil mägede vahel. Ja, kui me selle klipi ära vaatame, helistab Anzori. Tunnelis! Mul tuli kananahk ihule,» kirjeldab Esse.