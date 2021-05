Diana ütleb, et ta on alati proovinud enda eest hoolitseda, kuid ühel hetkel lasi end käest. «Peeglisse vaadates ei tundunud see üldse, et olen mina, ning olin harjunud tähelepanuga, kuid üks hetk oli see kõik kadunud.»

Olukord oli vahepeal üsna nukker ja toit pakkus lohutust. «Isud olid nii suured ja kaal oli selline masendav, et ei tundnud endast nii palju rõõmu ja söömise ajal oli lihtsalt mõnus tunne igatepidi.» Ta räägib, et sai siiski üsnagi kiiresti aru, et peab midagi ette võtma, kui tahab tagasi vormi saada, ning ta leidis endale motivatsiooni. «Lõpetasin pikaajalise kihluse ning ausalt mõtlesin, et nüüd olen ju lihaturul tagasi ja ei saa enam vabanduseks tuua, et ma ei soovigi tähelepanu, sest mees on olemas.»