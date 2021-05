Merylin Nau ülestunnistus: olen võtnud OnlyFansist kuuks ajaks pausi ning tunnen leevendust

«Aeg ennast paljastada,» teatas Instagramis Merilyn Nau, kes sai tuntuks tõsielusarjas «Rannamaja» ning teenib OnlyFansis korralikke summasid. Mitmes Instagrami-loos rääkis Nau põgusalt OnlyFansist ja avaldas, kuidas ta praegu sellesse suhtub.

«Ma olen võtnud OnlyFansist pausi kuuks ajaks ning ausalt öeldes tunnen leevendust,» teatas Nau esimeses postituses. «Muidugi ma pole kunagi tahtnud teha midagi, mis on mulle vastumeelt või ühel hetkel tekitab vastumeelsust.»

Ma pole kunagi postitanud OnlyFansi täiesti alasti pilte!

Nau rääkis, et OnlyFansi populaarsus on tekitanud trendi, mis on talle vastumeelne. «Mida populaarsemaks OnlyFans on Eestis saanud, seda enam tegeletakse täiesti alasti piltidega/pornoga (mis igaühe enda valik ja otsus muidugi). Isiklikult see pole ÜLDSE minu stiil.»

Elu24-le avaldas Nau, et OnlyFansiga ta lõpparvet ei tee, kuid muudab enda sisu – selle peale on ta juba aasta algusest mõelnud.

«OnlyFansi kontot kinni ei pane, müün pilte edasi. Pigem muudan oma OnyFansi sisu rohkem meeste blogiks. Jagan endast pilte ning jagan huvitavaid nippe elust enesest ning kuidas paremaid suhteid hoida paarima, kuidas naistele paremini läheneda, kuidas leida üles enda enesekindlus mehena jne,» täpsustas Nau ja lisas: «Sellist asja Eestis ei ole, seega see on huvitav suund ja abiks samuti.»

Enda sõnul šokeeriva uudisena avaldab Nau, et kuigi meedias väideti, et ta tegeles «alasti piltidega», pole see tõsi. «Ma pole kunagi postitanud OnlyFansi täiesti alasti pilte! Enamus on sellised pildid, mida ka Instagram lubab postitada,» teatas Nau.

OnlyFansis suuri summasid teeniv Merylin Nau pole endast kunagi alasti pilte müünud. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Näiteks tõi Nau ühe must-valge pildi, kus tundub, et ta katab end vaid kootud tekiga. «Näiteks sellel pildil siin kannan punast värvi aluspükse, mis on lihtsalt jalast maha photoshop'itud! PS: ma pole ka kedagi petnud, sest ma pole oma suust kunagi midagi lubanud. See kõik on illusioon! Olen lubanud, et minust näeb seksikaid pilte.»

Samas lisas Nau, et ta on olnud küll topless, aga seda lisaraha eest.

Lõpetuseks teatas Nau: «Olen suutnud mitte täiesti alasti piltide ja pornota suure rulli tasku panna. Nii paljud on mulle postkasti kirjutanud ja küsinud, et kuidas alustada ja kas peab tegema alasti pilte, sest muidu äkki keegi ei osta. Nii kurb on lugeda, sest ei pea midagi tegema, mida ei taha. Ära sunni end millekski ebamugavaks. Ära anna ennast odavalt ära. Ma olen suvalisi kassipilte ka suutnud 100€/tükk müüa, siis võid vabalt endast selfie ka maha müüa, mis pole alasti.»