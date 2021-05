Ühe Kalamaja kortermaja elanikel on probleem vanaprouaga, kes toidab esimesel korrusel enda aknast tuvisid. Neli kuud kortermajas elanud ning kunsti- ja filmimaailmas tegutsev Sandra Jõgeva kirjeldas Facebookis, et ühistu tahab vanaproualt selle eest raha nõuda. Kuid kas juba üle kahe aasta olukorrale lahendust otsival korteriühistul on õigus tuvisid toitvale vanatädile igakuine trahv määrata?