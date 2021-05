Pärnust pärit Carola ostis hiljuti uue mersu, aga korralikud veljed olid puudu. Sujuvalt ilmus välja eksmees Kaarel, kes pakkus, et hangib soodukaga veljed ja laseb rehvidki peale panna. Raha kätte saanud, keeras Kaarel uhiuued veljed hoopis enda sara alla, kuna Carola polnud valmis siivutut «vastuteenet» osutama.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

26-aastane Carola ostis kaks kuud tagasi E-klassi Mercedese, millel olid all talverehvid ja koledad veljed. Kuna suveks tuli nagunii uued rehvid hankida, mõtles Carola, et võtab korraga ette nii rehvi- kui ka veljevahetuse.

See tuli jutuks ka Carola eksmehe Kaarliga (31). «Ta ütles, et sebib ise uued veljed, hakkas kohe uurima ja otsima. Tol hetkel tundus see jube hea variant, et saangi tema kaudu jumala hea hinnaga veljed. Ma ei osanud oodata, et siit selline keiss tuleb,» meenutab naine.

Kui Carola märtsis uue mersu ostis, olid sellel all talverehvid ja suvalised veljed. FOTO: Carola erakogu

Carola ja Kaarel olid koos kuus aastat ning isegi kihlusid, kuid läksid lõplikult lahku kaks aastat tagasi. Umbes kuu aja eest ilmus eksmees uuesti välja. «Ta ujus mulle külje alla, kõik oli tore ja ilus. Ma ei tahtnud temaga sebida ega mingit teemat ajada, aga mõtlesin, et kui ta tahab sõber olla, siis las olla,» räägib Carola.

13. mai

Uhiuus Vosseni koopiate komplekt läks maksma 560 eurot. Ametlikult tasus velgede eest Kaarli sõber, Carola andis raha sulas tagasi.

Uued rehvid pidi Carola saama isa tuttava kaudu, kellel on Pärnu kandis rehvivahetustöökoda. Naine oli arvestanud, et laseb sealsamas ka veljed alla panna. Ise elab Carola praegu Tallinnas ning Pärnu töökotta plaanis ta minna alles 26. mail.

«Ta ajas mulle parakad peale: ütles, et issand, sa hoiad neid oma autos mitu nädalat, kas sa ei karda, et keegi sisse murrab,» meenutab Carola.

Seetõttu pakkus Kaarel välja, et võtab veljed niikauaks oma tööauto peale. Kaarel töötab Tallinnas objektil ning sõidab seetõttu nagunii iga päev pealinna ja Pärnu vahet. «Alguses mõtlesin, et pole vaja, aga ta ajas mulle parakad peale: ütles, et issand, sa hoiad neid oma autos mitu nädalat, kas sa ei karda, et keegi sisse murrab, kui auto tänava peal seisab,» selgitab Carola, miks usaldas kallid veljed eksmehele.

19. mai

Eelmise nädala kolmapäeval võttis Kaarel eksnaisega uuesti ühendust ja teatas, et leidis uued rehvid hoopis Tallinnast. «Mõtlesin, et kui ta juba leidis, siis käin pärast tööd läbi ja ostan ära. Ta pakkus, et on ise Tallinnas ja võib läbi minna,» räägib Carola.