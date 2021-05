Eakaaslase elu päästnud Sten: ainus mõte oli, et ma pean selle inimese veest välja saama

«Vihmasele päevale kohaselt kedagi seal jõe ääres mõistagi meie kohtumist tunnistamas ei olnud, kuid see ei vähendanud grammivõrdki kokkusaamise põhjust – ütlesime sealsamas õnnetuspaigal Stenile elupäästmise eest aitäh,» seisab Lõuna prefektuuri sotsiaalmeedia postituses.

Elupäästja Sten kõneles, et abivajajat märgates ei kõhelnud ta tol ööl hetkekski, vaid tormas täies rõivais hättasattunule appi. «Ei tundud ma seda, et vesi oleks olnud külm või märg. Adrenaliin oli sekundiga laes ja mu ainus mõte oli, et ma pean selle inimese sealt veest välja saama. Kuna mu vanaisa oli päästja, siis tean üsna lähedalt ja täpselt, kuidas sellises konditsioonis inimesele võib vette sattununa saatuslikuks saada iga kaotsi lastud sekund,» rääkis noor mees mõtlikult.