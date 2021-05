Kethi ja maag Anzori sõnul on eelseisvad kaks nädalat keerulised: kõik, mida teeme, mõjutab meie saatust!

«On oluline teada anda, et täna, 26. mail on keeruline päev,» sõnas Kethi Uibomägi, kelle sõnul oli Anzor väga üllatunud, et eestlased polegi kursis, mis meid ees ootab. Täna on Anzor Odisharia sõnul kuuvarjutus ja kahe nädala pärast ootab meid ees päikesevarjutus, kuid senini on inimesed justkui koridoris. «See on hästi oluline periood kõikide jaoks. Tõuseb aju aktiivsus, emotsionaalsus, tundlikus,» tõlkis Kethi Anzori mõtteid.

Kõik see, mis me tänasest kuni 10. juunini teeme, otsustame ja kuidas käitume, see mõjutab Anzori sõnul ka meie elu edaspidi. «Peaks olema vähem aktiivsem ehk siis rahulikum. Kui tahtsite täna mingeid lepinguid allkirjastada, siis ärge allkirjastage. Mõelge rohkem läbi ja plaanige rohkem,» lisas ta.

Ühtlasi võib paari sõnul tulla ette rohkem tülisid, erimeelsusi ja ebaadekvaatseid otsuseid, sest meie alateadvus on parajasti otsekui mustas augus. Anzori sõnul tuleks võtta asju rahulikult, et ei tülitsetaks liialt partneriga kodus ega ka töökaaslastega töö juures. «Kui õiendad, siis saage lihtsalt aru, et hetkel on periood, mis töötab teie vastu. Kiiresti paluge andeks,» selgitas Kethi.

Ühtlasi on see hästi oluline aeg, mis aitab puhastuda koroonast ja raskest olukorrast maailmas. «See on kõikide jaoks üleminek uuele eluperioodile. Terve maailma raske energeetika tuleb ümber struktureerida, kuid see ei juhtu kiiresti,» räägib Kethi ja tuletab meelde, et see ajavahemik kestab kaks nädalat. Tuleb olla soliidne, rahulik ja viisakas.

Samuti soovitati jälgida ka ümbritsevaid inimesi, et nad teiega kuidagi ebaõiglaselt ei käituks. «Alati on soovitus see, et olge väheaktiivsed! See on ka hea periood asjade lõpetamiseks, mis on pooleli jäänud, mis meid segavad või mis meid närvi ajavad,» sõnasid Kethi ja Anzori.