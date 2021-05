VIDEO ⟩ Getter Jaani vaatab tagasi superstaarisaate aegadesse: mäletate seda 16 aastast tüdrukut?

«Sees krõbiseb, krõbiseb ja natuke värisen, aga ma loodan, et kõik läheb hästi!» meenutab Getter Jaani. Lauljatar võttis «Eesti otsib superstaari» saatest osa 2009. aastal. Peale seda on saatnud teda muusikamaailmas suur edu ja vaid kaks aastat peale saates osalemist põrutas Getter Düsseldorfi, et seal Eesti Eurovisioonil esindada.