KLÕPS ⟩ Marilyn Jurman jagas lõbusat pilti lapsepõlvest: tal on päris mitu saladust, mida ta ei ole kellelegi rääkinud

Marilyn Jurman polnud ka ise pilti jagades päris kindel, kas ta on antud pildil 15 või 16, kuid kindlasti mitte 17-aastane, sest just nii vanalt lasi endine näitlejatar omale poisipea lõigata. «Jep, just nii, mul, sest see olen mina, sõpradele Mari või Lyyn, mitte kunagi Marilyn. Marilyn oli juba palju hilisema aja kutsung,» kirjutas joogatreener postituses.

Marilyn jagas tollest ajast ka väljavõtteid oma salajasest päevikust, millele tugineb ka tema õige pea päevavalgust nägev raamat. «No ta on just kaotanud oma süütuse, tal on oma boyfriend (poiss-sõber - toim), kellega ta arvab, et jääb elulõpuni kokku, aga sorry (vabandust - toim), pean su südame murdma, juba aasta pärast lähete lahku. Õnneks saavad teist siiski väga head sõbrad,» jutustab Marilyn justkui nooremale endale.

Postitusest selgub, et juba noorena käis Marilyn näiteringis, kuid soovis siiski võtta hoopis muusikatunde. «Sellepärast saadab hoopis oma boyfriendi kitarri õppima (endal ei ole muusikakooliks raha), et siis saab tema kitarri plönnida,» kirjutas Marilyn, kellele olid noorena ühtlasi ka hinded väga olulised.

«Tal on päris mitu saladust, mida ta ei ole kellelegi rääkinud. Näiteks on ta salaja väga kurvameelne ja kardab, et ei meeldi mitte kellelegi, siiski tal on väga palju sõpru ja see lihtsalt ei ole loogiline, seega kirjutab ta need imelikud tunded oma päevikusse 🖊 ja see teeb kuidagi olemise lihtsamaks...» jätkab ta. Just selle sama päeviku ainel valmiski 20 aastat hiljem raamat, mille väljaandmiseks on vaja Marilynil inimeste abi.

Suurematele toetajatele lubab ta üht salajast pilti endast, kui oli vaid 14-aastane. Eriti suurtele toetajatele pakub Marilyn oma teenuseid, nende seas 1-3 kuu pikkust mindset coachingut ja jooga spirituaalse psühholoogia veebipõhiseid kohtumisi. «61% on vajalikust summast koos ja 12 päeva veel aega, et saada 100% täis. Iga panus aitab ❤️🙏» lõpetab ta.

Kriminaalkomöödiasarjast «Kättemaksukontor» palju fänne kogunud Marilyn Hooandja projekti saab toetada SIIN.