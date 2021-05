ELU 25 ⟩ Jürgen Rooste: Kaja Kallase võtmeisaste telefoniraamat ehk tapjakäärid

Kärped tehakse nõrgemate arvelt ja targad vanamehed arutavad, et tasuta kõrgharidus on ikkagi liiane asi. Vaat, see võib ju ebavõrdsust ühiskonnas vähendada, me peame ikkagi tagama, et inimesele, eriti vaesele inimesele antakse kaasa korralik litakas korraliku võla kujul, mida ta siis pool elu orjamisi tänulikult tagasi maksab... noh, veidike nagu USAs, sest meil on ju inimesi raisata küll! Soome keeles on 'raiskamine' vägistamine...

Kõik need on huvitavad ideed, põnevad lausa. Muidugi, kuskilt hõikab mõistuse hääl, et oot, see on eelmise valitsuse tegematajätmistest ja priiskamisest, nemad mängisid ennast muidugi laenurahadega august välja (Aga palun: võtke ette ja tõmmake piinapingile ja näidake ära, kus see raiskamine oli – kindlasti mitte huvihariduses või kultuurivallas laiemalt). Teeme nüüd seda, mis on “õige”! Kui keegi kuskil praegu ainult teaks, mis on õige! Pärast võib vabalt olla, et inflatsioon sööb riikide võlad ära või need kustutatakse jälle mõnes kohutavas krahhis ning meie – tublid ja õilsad, valged ja vaesed – vahime oma Väikse Antsu leivakotipõhja, kus on veidike kahtlast-krõbedat puru...

Hakkaja inimene teeb kultuuri ja sporti korraga kohaliku kännu otsas ega hala, et raha pole, eksole!

See oleks nagu teadlik propagandavanker kellegi kurja ja kavala käes: et oleks suure kella küljes, et kõigepealt ikka lapsed-noored-kultuur, nemad jaksavad alati oodata. Hakkaja inimene teeb kultuuri ja sporti korraga kohaliku kännu otsas ega hala, et raha pole, eksole!

Mis see realistlikult tähendab? Inimestele jääb meelde, et mingi kole “liberaalide” kamp pitsitab meid suht suvaliste meetmetega nendest kohtadest, kus valus on, et ikka ei juleta hammastega minna sinna, kus riik järjepidevalt kodanike raha on raisanud, vaid krõmpsutatakse tegelikult väikeste inimeste ja väikeste summada kallal.

Tulemus – või pigem tagajärg – on see, et üsna kindlalt võib ennustada, et järgmine peaminister (pigem varem kui hiljem) esindab tunduvalt radikaalsemaid poliitilisi jõude ja meeldumusi, ja et inimestel tekibki tunne: nood vähemasti “teevad ära”, vähemasti räägivad, et nad on “lihtsa inimese” poolt, vähemasti ei lase homodel meie maal meie raha eest trallitada ega feministidel oma munasarjadega lehvitada jne.

Mis on väärt inimõigused või kodanikuvabadused, kui inimestele meeldib heaolu, kindlus, võltsmoraalne pläma ning kõva käsi?