Kaheaastane USA tüdruk on intelligentsem kui keskmine eestlane

Los Angelese linnast pärit Kashe Quest kuulub nüüd Ameerika Mensasse ja on ühtlasi kõrge IQga inimesi ühendava organisatsiooni noorim liige, vahendab FOX LA. Tüdruku IQ on 146, keskmine IQ Ameerikas on peaaegu 100.

«Märkasime et tema mälu on väga hea. Ta õppis asju kiiresti ja õppimine huvitas teda. Kui ta oli umbes 18-kuune, oskas ta juba tähestikku, numbreid, värve ja kujundeid,» kirjeldas Kashe ema tüdrukut.

Kashe tunneb ära ka kõik 50 Ameerika osariiki nende kuju ja asukoha järgi. Praegu õpib ta hispaania keelt, oskab lugeda sajani ja teab üle 50 erineva viipekeele sümboli. Kashe õpib ka lugema ja keemiliste elementide perioodilisussüsteemi.

«Lõppude lõpuks on ta ikkagi pisipõnn. Seega on ta täiesti tavaline kaheaastane, me vaidleme, me turtsume,» tõdes tüdruku ema, kuid lisas, et suhtlus Kashega on veidi teistsugune, sest ta saab juba rohkem aru.

Kashe ema jaoks on ka tähtis, et tütrel oleks lapsepõlv ja nad ei sunniks teda lapsevanematena midagi tegema. «Liigume tema enda rütmis ja me tahame, et ta püsiks lapseeas nii kaua kui võimalik.»

Kõrge IQga Kashe on nõnda juba kaheaastaselt intelligentsem kui keskmine eestlane. Küll aga ei tasu kurvastada, sest 2019. aastal Forbesi koostatud nimekirjas oli Eesti intelligentsuselt (IQ 99,4) 14. kohal. Esikohal oli Singapur (107,1), teine Hiina (105,8) ja kolmas Hong Kong (105,7). Aasia riikide järel olid edetabelis kõrgel 7. kohal soomlased (100,9), kuid näiteks Läti, Leedu ja Venemaa esimese 25 hulka ei mahtunud.