Riho Toomra (57) on mees, kes on juba 34 aastat bussijuht olnud, kuid veelgi kauem on ta tegelenud äärmist täpsust ning kannatlikkust nõudva hobiga - kunstkudumisega.



Toomra on enamikele tuntud kui ainus mees, kes korraldab eestlastele reise maailma suurimatele raskemuusika fesitvalidele. See on üheks tema suurimaks kireks olnud juba aastakümneid. Kuid kudumisega hakkas mees tegelema oluliselt varem. «Olin siis poisike - nii 12 või 13, kui ma esimest korda vardad kätte võtsin,» kinnitab Toomra.