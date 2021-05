«Olen sageli tundnud, et inimesed ei austa sportlaste vaimset seisundit ja see kõlab vägagi tõeselt, sest kui näen nende pressikonverentse, siis meile esitatakse tihti küsimusi, mida on juba küsitud sadu kordi. Või küsitakse küsimusi, millega häiritakse meie meelerahu. Olen vaadanud videoklippe sportlastest, kes murduvad pärast kaotust pressikonverentsiruumis ja küllap teate teiegi neid näiteid. Usun, et kogu sellist olukorda võib võrrelda maaslamaja löömisega ning ma ma ei näe sellele mingit seletust. Minu loobumises pressikonverentsidest ei ole midagi isiklikku turniiri korraldajate ja mind intervjueerinud ajakirjanike vastu, sest enamik neist on olnud sõbralikud.»