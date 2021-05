KLÕPS ⟩ Koos peikaga murule viskunud Emily Ratajkowski pakkus fännidele palju nalja: kes küll neid pilte teeb?

Emily Ratajkowski jagas lõbusat pilti, kus nad koos abikaasa Sebastianiga murul lesivad. Modellil on seljas punane minikleit ja paarike paistab olevat lausa seitsmendas taevas. «Olin sel pildil lapseootel, kuid ei teadnud seda veel,» kirjutas Emily.

«Kui sa isegi siis veel ei olnud, võis see juhtuda peale selle pildi tegemist,» kirjutati kommentaariumis. «Nüüd kõik teavad, kuidas sa lapseootele jäid,» vihjas ka teine kommenteerija, et jäädvustus on üsna vallatu. «Kes küll seisis seal ja selle pildi tegi?» uuriti naerusuiselt.