Raierahu ainult paberil? Eesti metsades tapetakse aastas kümneid tuhandeid linnupoegi

Eesti metsloomade ühingu juhatuse liikmel Virge Võsujalal on praegu käed ja jalad tööd täis. Iga aasta kevadsuvisel ajal jõuab tema hoole alla pisikesi looma- ja linnupoegi, kes hinge vaaguvad. «Mul mõistus ei võta, et miks seda tehakse. Miks praegu, kui on tipp-pesitsushooaeg? Kõikidel on pisikesed pojad juba sees või kohe koorumas ja me lihtsalt läheme laamendame sõna otseses mõttes. Kas inimene enda kodus teeks nii? Miks me siis omaenda loodusega teeme niimoodi?»