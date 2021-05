KLÕPS ⟩ Tanja Mihhailova-Saar jagas lõbusat pilti Kalle Sepast ja oma libateisikust: leia 10 erinevust!

«Leia 10 erinevust! 😂» kirjutab Tanja Mihhailova-Saar ja jagab kaht lõbusat jäädvustust koos Kalle Sepaga. Ühel neist tema ja teisel naiseks riietatud punapäine meesterahvas. Elu24 uuris, kes see salapärane mees küll pidlil on. Tanja sõnul on tegu tema muusikalikaaslase Risto Oravaga. «Ta mängib ühes stseenis minu tegelast, aga natukene drag queeni moodi,» rääkis Tanja.