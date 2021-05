Malta eurolugu kandis pealkirja «Je Me Casse» ja seda esitas 18-aastane Destiny. Lugu jõudis finaalvõistlusesse ja oli pärast žüriipunkte kõrgel kolmandal kohal. Ka kihlveokontorid ennustasid Maltale enne finaali kolmandat kohta, kuid žüriilt 208 punkti saanud Destiny noppis rahvahääletuselt vaid 47 punkti. Kokku 255 punktiga jäi Malta Eurovisioonil seitsmendaks. (See on 2005. aastast alates Malta parim tulemus.)

Pole aga kahtlustki, et Malta ootas Eurovisiooni võitu ja oli selle nimel valmis kõigeks. Times of Malta vahendab, et riik kulutas euroloo promomiseks 650 000 kuni 700 000 eurot. Nüüd on seatud kahtluse alla, kas kõik raha läks ikka ettenähtud kohta.