@Naabrikass on jaganud platvormil videoid nii lauljatest, poliitikutest kui ka teleajakirjanikest. Videotest tunneb ära näiteks Kristjan Jõekalda, Jaagup Kreemi, Genka, Hendrik Sal-Salleri, Koit Toome, Tanel Padari ja Jüri Ratase. Tegu on klippidega, mis on vajunud nüüdseks unustuste hõlma, kuid mida on ka aastaid hiljem tore meenutada! Mitmed kuulsused poleks justkui aastetaga muutunudki.