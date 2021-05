ENNE JA PÄRAST FOTOD ⟩ Nõid Alisa on aastaga üle kümne kilogrammi alla võtnud

«Esimest korda hakkasin mõtlema oma rasvadest siis, kui olin umbes 13. Riided, mida varem minu õde mulle andis, jäid nüüd kuidagi imelikult istuma. Minu õde on minust kümme aastat vanem ja umbes kümme sentimeetrit lühem. Ma hakkasin aru saama, et mulle ei sobi tema riiete suurus ning midagi on valesti,» kirjutab Alisa ning lisab, et sealt hakkas pihta lõpmatu võitlus kaaluga, isuga, ülesöömisega ja kriitikaga.