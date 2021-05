Kim Kardashian elab nagu kuninga kass. Eelmisel aastal näitas Kim näiteks oma sadadele miljonitele jälgijatele, et naisel on kodus professionaalsete kokkadega ja kahe walk-in külmikuga köök, mis teeb silmad ette paljudele restoraniköökidele. Lisaks on naise kodu ka 24/7 turvameestest ümbritsetud. Seega ei saa salata, et Kim on tööandjaks väga paljudele inimestele.