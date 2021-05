Briti tõsielustaar paljastas, et tal oli sõbrannaga põgus armuafäär

Levisid kuulujutud, et «Geordie Shore'i» staaride vahel oli 2016. aastal tõsielusaate 12. hooajas midagi tõsisemat. Crosby kinnitas, et tal ja Ferryl oli tõepoolest põgus armuafäär ja nad hullasid ka linade vahel.

«Selles suhtes oli väga palju kadedust. Ma sain väga kadedaks, kui Chloe teisi tüdrukuid vaatas. See oli veider aeg meie elus, sest me oleme ilmselgelt siiani sõbrad. Selline sõprussuhe on hea, eriti veel, kui oleme ekskallimad.»

«Meie vahel oli tõmme. Me läksime Ibizale reisile, suures grupis, ja kui me sellistel reisidel käisime, siis oli ikka keegi, kes ütles, et ta ei ole nõus meiega ühes toas olema, sest me hakkame hullama.»