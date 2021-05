TÄHELEND ⟩ Eurovisiooni võitjate hitid võidutsevad Spotify edetabelites: Måneskin on teinud puhta töö!

Spotify edetabeli « Eesti Top 50 » esimene ja teine koht kuuluvad Måneskini lugudele « Zitti E Buoni » ja « I Wanna Be Your Slave ». Samad lood on esikohtadel ka näiteks Lätis ja Leedus. Soome edetabelist leiab samuti esikohalt Eurovisiooni võiduloo, teiselt kohalt soomlaste euroloo ja kolmandalt taas Måneskini märtsis avaldatud hittloo. Itaalia bänd on teinud puhta töö!

OMFG ?!?!?! AM I DREAMING BOTH THESE IN ESTONIA NR 1 ?!?! https://t.co/7h7vlu5Jyh

«I Wanna Be Your Slave» on bändi 18. märtsil välja antud hittlugu, mis sai veel suurema tuule tiibadesse peale Eurovisiooni võitu. «Zitti E Buoni» saavutas Spotify edetabelis 24. mail seitsmenda koha. Rõõmustavat uudist jagas bänd ka oma Twitteris. «See on Itaalia kõige enam voogedastatud lugu, midagi sellist pole kunagi varem juhtunud. Just nagu me ütlesime teile, rock'n'roll ei sure kunagi ⭐️» rõõmustasid muusikud Twitteris.