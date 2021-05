PM Nädal ⟩ Kuidas sõita Hispaaniasse koroonaajal?

Olles teinud kümne kuu jooksul esimese välisreisi, julgen kinnitada, et reisi õnnestumise nimel on planeerimine olulisem kui kunagi varem. See puudutab eeskätt reisidokumente. Lisaks passile või ID-kaardile on arsenalis nüüd negatiivne koroonatest ja piiriületaja terviseankeet. Kindlasti tasub uurida detailselt iga lähteriigi tingimusi nende ametkondade või saatkondade veebilehtedelt, kuna nõudmised võivad olla erinevad. Meenub ankeetide täitmine nõukogude ajal, kui sooviti sõita NSVList mõnda kapitalistlikusse riiki, kuid niisugune on meie praegune olukord, midagi pole teha.