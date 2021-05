Ka soov säästa on inimlik. SASil on selles meistriklass. Äriklassi lounge’i Tallinnas ei saa SASi kliendid juba mõnda aega ja ka pardal on nende Plus-klassis jala- ja õlaruum sama mis kardina taga economy’s. Kui annab kaks klienti kõrvuti istutada ja taga rida tühjaks jätta, siis nii ka tehakse.