NIPINURK ⟩ Sandra Vabarna jagab nutikaid nõuandeid, mida järgides õnnestus tal kaotada 15 kilo

«Alustasin aprillis uuesti jooksmisega. Esimene kord jõudsin teha 1 km, aprilli lõpuks juba 4 km ja TÄNA tuli ära täiesti mõnusalt 7 km!🤩 Ma olin ise ka nii positiivselt üllatunud!» rõõmustas Sandra Vabarna ja jagas kolme tugisammast, mis aitasid temal ja ehk ka sinul aktiivsema mina poole pürgida.

Esimesena tõi Sandra välja väikesed sammud. «Sea realistlikud eesmärgid ja hakka ühe sammu kaupa pihta,» kirjutas lauljanna. Ühtlasi soovitas ta paika panna hea plaani. «Lase teha oma füüsilistest võimetest ja eesmärkidest lähtuv plaan ehk treeningkava. Minu kava tegi Egle Villik - Aitäh mõnusa ja samas pingutust nõudva kava eest!🙌» sõnas ta.

Plaanist tuleb osata ka kinni pidada, mistõttu on oluline ka järjepidevus. «Kui mõni päev on tunne, et ei jaksa või ei taha, siis tee pool! Peaasi, et teed midagi, lähed edasi ja lood harjumuse ennast liigutada!» jätkas Sandra, kelle jaoks ei olnud ette võetud teekord sugugi kerge.

Lauljanna sõnul võttis ka mõlema lapseootusega palju juurde. «Pärast Villemi sündi sõin kõike ja palju, aga enamus kilosid ikka vaikselt tiksus maha. Sellel korral on veidi keerulisem. Pärast esimest 7kg kadumist jäi kaal paigale. Sain aru, et pean nüüd tõsisemalt oma toitumise üle vaatama,» meenutas ta ja jagas nippe, kuidas paigale jäänud kaal taas liikuma saada.

Väga oluline on Sandra sõnul just puhkamine. «Mida rohkem ma puhkan (magan, teen pause, võtan aega endale), seda vähem väsimust ja stressi on kehas ja keha ei hoia kõike kinni,» sõnas ta. Samuti soovitas ta tarbida ka rohkem vett ja analüüsida seda, miks kaal siiski seista võib, võttes abiks mõne rakenduse või toitumisnõustaja.

«Ma ei saanud hästi aru, et miks kaal seisab, kuigi ma söön väga tervislikult. Otsustasin kasutada MyFitnessPal-i ja jõudsingi jälile! Ma söön küll tervislikult, aga tihti lihtsalt liiga palju häid asju ja menüü ei olnud tasakaalus,» kirjutas Sandra postituses. «Sõin näiteks liiga vähe valku. Hakkasin sööma tasakaalustatult ja jälgin, et ei ületaks ja samas ei sööks ka vähem, kui on minu päevane energiavajadus, et tervislikult kaalu langetada,» jätkas muusik.