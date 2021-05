Lastejooksul võidust ilma jäänud tüdruku ema: ma pole varem sellise õela ja mõistmatu käitumisega kokku puutunud!

Anne Helenurm pöördus Facebooki, et rääkida 23. mail aset leidnud arusaamatust olukorrast. Möödunud nädala pühapäeval leidis aset Kunda linna jooks, kus võistlesid lisaks täiskasvanutele ka 8-10 aastased 600 meetri jooksus. Helenurme sõnul oli tüdrukute vahel lõpu eel tihe rebimine, kuid ema sõnul finišisse jõudes võitja osas kahtlust ei olnud. Ema oli veendunud, et võitis tema tütar Kiara. «Piltideltki on näha, et Kiara on vahetult pärast finišit mitu meetrit eespool konkurendist ja ta võeti vastu esimesena. See pole loogiline, et kui Kiara oleks kaotanud ja pärast finišit meetreid võitjast ette jookseb,» kirjutas Helenurm.