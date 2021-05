Viieaastane Eitan Biran oli ainus ellujäänu köisraudtee õnnetuses, milles hukkus 14 inimest, sealhulgas mõlemad tema vanemad, ärkas koomast ja on taas kõnevõimeline. Iisraelist pärit poiss pääses Alpide tragöödiast imekombel eluga, kuid tema ema, isa, noorem vend ja vanavanavanemad mitte. Vapper poiss on suurema osa nädalast olnud intensiivravis, kuid hingab nüüd iseseisvalt, ehkki rääkimine on tema jaoks endiselt keeruline.