ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Mõnusat Gruusia iseseisvumispäeva! Käime Sakartvelos koos paari keelt alla viiva toiduretseptiga

Mihheil Saakašvili oli 2004. aastal president Ševardnadze kukutamiseni viinud nn rooside revolutsiooni üks juhte. Saakašvili käivitas Sakartvelos ulatuslikud reformid, mida saatis enneolematu edu. Võib öelda, et just tema ajal pööras Sakartvelo end läänemaailma riikide arengurajale ja moderniseeris oma majanduse ja valitsemise. Kuid selle käigus avaldusid ka tema autoritaarne valitsemisstiil, populism ja demagoogia. 2007. aasta hilissügisel tuli tal opositsiooni meeleavalduse jõuga laialiajamise pärast tagasi astuda.

On öeldud, et grusiinid mõistavad kergemeelsust loominguliselt ja sellisena on see lubatud. Grusiinidel pole kindlasti vaja kahte asja: riiki ja linnastumist. Grusiinid elavad külades, kus kõik toimib, kogukonna ühiskassast on palgatud karjakud, surnuaiavaht ning kogukonna vaieldamatu liider on tamada, kes käib lõpmatutel supradel (pidulik einetamine külalistega) majast majja tooste ütlemas. Kõik on paigas ka ilma riigita. Ja igas orus leiaks silmagi pilgutamata kohe oma vürst.